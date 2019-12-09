Синоптики предупредили о погодных аномалиях в России

Начало декабря продолжает радовать жителей России теплой погодой. В ближайшие дни температура воздуха продолжит превышать климатические нормы, а столбики термометров будут показывать плюсовые значения.

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«Практически на всей территории страны температура воздуха превышает среднеклиматическую норму. <…> На понедельник, 9 декабря, на большей части страны температурный фон превышает норму, в отдельных регионах более чем на 16 градусов», — сообщается на сайте Гидрометцентра.

Самая большая погодная аномалия ждет жителей Урала, Сибири и северо-востока европейской территории России. Там установится циклон, который 10 декабря принесет сильный ветер и снег. Затем установится довольно теплая погода. Например, в Сыктывкаре ожидается от нуля до +3 градусов тепла.

Дальше циклон направится в Красноярский край и на Байкал. Так, в Норильске, 11 декабря синоптики обещают до -8…-11 градусов, хотя сейчас столбики термометров в городе опускаются до -27 градусов.

Жителей Москвы плюсовые температуры будут радовать до 11 декабря. В среду утром будет от -3 до -8 градусов, но уже 15 числа в город снова придет потепление.