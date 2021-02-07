Синоптики предупредили о начале радиационного охлаждения в России

Начиная с 8 февраля жителей центральной части России ждет начало радиационного охлаждения. При этом этот процесс не имеет никакого отношения к излучению, заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

С понедельника, 8 февраля, начнет расти давление, что приведет к усилению холодов и приходу антициклонального характера погоды. Синоптики обещают в это время отсутствие облаков и штилевую погоду.

«В этой ситуации <…> будет еще один процесс так называемого радиационного охлаждения. К радиоактивности это никакого отношения не имеет. Просто при малооблачной погоде начнется выхолаживание подстилающей поверхности, то есть земля станет отдавать даже через снег свое тепло», — пояснил Вильфанд «Российской газете».

Он добавил, что находиться на улице, несмотря на мороз, будет довольно комфортно. Этому будет способствовать небольшая влажность воздуха, солнце и сугробы снега.

«Настоящая пушкинская погода — мороз и солнце, день чудесный», —заключил синоптик.

Ранее жителей столичного региона предупредили об аномальных морозах. Холодная погода продержится с 7 по 11 февраля. Температура воздуха может опускаться до -30 градусов.