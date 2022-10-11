Синоптики предупредили о кратковременных дождях и ветреной погоде в Ленобласти | 360°

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Синоптики предупредили о кратковременных дождях и ветреной погоде в Ленобласти

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Кратковременный дожди и ветра задержатся в Ленинградской области до 14 октября. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на Росгидромет.

Температура воздуха в среду, 12 октября, будет облачная погода. Пройдут дожди. Ночью температура воздуха будет варьироваться +2 .+7 градусов, днем — от +8 до +13 градусов. Порывы ветра составят 15 метров в секунду.

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Ночью 13 октября температура составит от -2 до +3 градусов, а днем — до +11 градусов. А уже на следующий день столбик термометра достигнет отметки в +7 градусов ночью и в +12 градусов днем.

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