Синоптики предупредили москвичей о тумане и гололедице в воскресенье

В воскресенье в столице будет облачная погода. Ожидаются туманы, мокрый снег и гололедица. А жителей Подмосковья ждет сегодня плюсовая температура. Об этом рассказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«Будет облачно, местами пройдет небольшой снег. На западе области возможен мокрый снег. Гололедица местами во всем московском регионе, на западе области очаги туманов, в Москве тоже о них можно говорить, в Шереметьево видимость менее двух километров», — передает его слова РИА «Новости».

Синоптик также сообщил, что температура в Москве в последний день недели будет около нуля, а в Подмосковье ожидается от -4 до +1. Ветер сегодня южный — до восьми метров в секунду. Атмосферное давление будет расти и составит 758 миллиметров ртутного столба, что выше нормы.

Несколько дней назад специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что москвичей в новогоднюю ночь ждет — 8 градусов. Синоптик отметил, что будет мягкий, скандинавский тип погоды. Снегопада не будет, но в конце месяца город накроет слоем снега.