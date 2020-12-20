Синоптики предупредили москвичей о тумане и гололедице в воскресенье
«Будет облачно, местами пройдет небольшой снег. На западе области возможен мокрый снег. Гололедица местами во всем московском регионе, на западе области очаги туманов, в Москве тоже о них можно говорить, в Шереметьево видимость менее двух километров», — передает его слова РИА «Новости».
Синоптик также сообщил, что температура в Москве в последний день недели будет около нуля, а в Подмосковье ожидается от -4 до +1. Ветер сегодня южный — до восьми метров в секунду. Атмосферное давление будет расти и составит 758 миллиметров ртутного столба, что выше нормы.
Несколько дней назад специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что москвичей в новогоднюю ночь ждет — 8 градусов. Синоптик отметил, что будет мягкий, скандинавский тип погоды. Снегопада не будет, но в конце месяца город накроет слоем снега.