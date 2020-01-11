Синоптики предупредили москвичей о новом температурном рекорде

«В начале новой недели умеренный западный ветер удержит более теплую, чем положено по календарю, погоду. Временами будут идти осадки. Показания термометров будут меняться от –4 градусов до +1 градуса в ночные часы и от –1 градуса до +4 градусов днем», — сообщил сайт научно-исследовательского учреждения.

11 января в Москве облачно, пройдет снег. Температура в течение суток будет колебаться от нуля до -2 градусов. 12 января облачно с прояснениями. Ночью без осадков. Температура воздуха в Москве от -4 градусов до -6 градусов, по области до -9 градусов. Днем в Москве около нуля, по области от -3 градусов до +2 градусов. Порывы ветра достигнут 17 метров в секунду.

В ближайшие часы в столице мокрый снег, местами сильный. На дорогах гололедица, возможно налипание мокрого снега.