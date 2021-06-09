Синоптики предсказали жаркую погоду в Москве во второй половине июня

Вторая половина июня в Москве ожидается жаркой и солнечной, передала «Вечерняя Москва» со ссылкой на ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Елену Волосюк.

Она уточнила, что 12 и 13 июня температура воздуха днем достигнет +25 градусов, а также «будет короткий перерыв от дождей». После этого ожидается похолодание, но к 19 и 20 июня снова наступит потепление.

«С южными ветрами будут поступать теплые воздушные массы, и вот тогда есть надежда, что у нас установится сухая солнечная погода и усилится жара. В третьей декаде июня, я думаю, нас ждет 30-градусная жара», — заключила Волосюк.