Синоптики предсказали дождливое начало рабочей недели

Погода в Москве и Подмосковье в начале следующей недели останется неустойчивой. В понедельник и вторник в столичном регионе пройдут дожди благодаря объединению двух циклонов. Об этом «360» рассказала главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова.

Она отметила, что улучшения погоды и повышения температуры, которого ждали несколько дней назад, не будет. Над регионом погоду продолжит диктовать малоподвижный циклон, который подпитает волна с юга и прохладный воздух с северо-запада.

«Это приведет к увеличению интенсивности дождей. То есть они начнутся в понедельник, продолжатся ночью и днем во вторник», — рассказала Марина Макарова.

В воскресенье, 19 июля, в Москве и Подмосковье сохраняется «желтый» уровень погодной опасности из-за грозы. Предупреждение действует с 9:00 до 21:00 мск.