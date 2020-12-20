Синоптики предрекли России раннюю весну в 2021 году

В 2021 году весна придет в европейскую часть России раньше обычного — как минимум на две недели. При этом зима будет теплее установленной нормы.

Об этом радиостанции «Говорит Москва» рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Он отметил, что зима и начало весны отметятся аномальными показателями.

«В январе превышение над нормой будет составлять порядка двух градусов. В феврале аномалия усилится до трех-четырех градусов. Март тоже достаточно теплый, превышение над нормой будет достигать трех градусов», — рассказал он .

При этом потепление в марте начнется раньше положенных сроков — зима завершится на две недели быстрее. Обычно весна приходит в столицу примерно 27 марта. В этот раз потепление и таяние снега начнутся раньше не только в Москве, но и в остальной европейской части России.

«Сам год получился существенно выше нормы. Вся Европейская Россия практически без исключения будет находиться в красной зоне. Тепло будет везде», — заключил Тишковец.

При этом в азиатской части России зима будет холодной. Он предупредил жителей Сибири, что в Новый год к ним придут сильные морозы.