Синоптики предрекли рекордное потепление в Москве

Начавшееся в последние дни потепление в московском регионе продолжится на следующей неделе, а ближайшие вторник и среда могут стать самыми теплыми днями ноября. Об этом в беседе с «360» рассказала главный специалист Метеобюро Москвы метеоролог Татьяна Позднякова.

Она пояснила, что до конца этой недели погоду будет диктовать антициклон, который уже принес в Москву и Подмосковье теплый воздух.

«Поэтому сегодня дневная температура в Москве будет положительной около +2 …+4 градусов», — отметила она и добавила, что в последующие дни власть над погодой перехватит глубокий атлантический циклон. Столичный регион окажется под влиянием его самой теплой части.

«Сначала циклон отметится осадками в виде дождя, но одновременно будет происходить заток очень теплого, практически субтропического воздуха. Поэтому пятого числа температура воздуха в столичном регионе повысится практически до рекордных значений от +7 до +12 градусов», — рассказала Татьяна Позднякова.

Она особо уточнила, что не исключено появление нового погодного рекорда для 5 ноября. Прошлый раз максимальная температура в этот день в Москве составляла 10,3 градуса.

Такая рекордно теплая погода пробудет в столичном регионе во вторник и среду, которые могут стать самыми теплыми в этом месяце. В дальнейшем ожидать положительной температуры на столбиках термометров можно. Но, погода уже все равно настраивается на зимний лад.