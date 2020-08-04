Синоптики предрекли Москве резкое похолодание

После жаркой недели жителей столицы ждет резкое похолодание. Синоптики обещают, что к середине следующей рабочей недели в городе будет уже +15 градусов тепла.

Главный специалист метеобюро Москвы Татьяна Позднякова отметила, что хорошая погода продержится в столице недолго. Исходя из прогностических моделей, значительно холоднее станет уже после выходных.

«В начале следующей недели дневная температура будет на уровне +20 градусов. А вот с середины недели, с 13-14 числа, дневная температура будет на уровне +15 градусов. Погода будет облачная, ночи станут за счет облачности не очень прохладными, порядка 13-15 градусов», — привело РИА «Новости» слова Поздняковой.

Она добавила, что днем ждать солнечного прогрева воздуха не стоит. Более того, жителей города ждут осенние дожди. По словам синоптика, пока не известно, на какой именно период времени в городе установится такая погода.

Ранее Позднякова отмечала, что начало августа порадует москвичей теплом. В столице будет до +27 градусов, а в центре может быть и до +29. До выходных никаких осадков не ожидается.