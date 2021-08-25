Синоптики предрекли дождливую зиму в центральной Сибири

Жителей центральной Сибири предупредили о дождливой и малоснежной зиме. Однако точные прогнозы делать пока рано. Об этом рассказал заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН Владимир Семенов.

«В целом территория России покрыта аномалиями, которые превышают норму. В центральной Сибири октябрь может быть теплее нормы более чем на градус. Скажем так, теплая будет осень. Зимой процент жидких осадков увеличится. Будет больше дождей и меньше снега», — рассказал Семенов в беседе с e1.ru.

Синоптик отметил, что в стане долгое время наблюдается тенденция к теплым зимам. Судя по статистике по количеству осадков на территории страны, процент жидких осадков увеличивается, а твердых — уменьшается.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд ранее рассказал, что аномальная погода на 13 градусов выше нормы в ближайшие дни ожидает жителей Свердловской, Челябинской и Тюменской областей.