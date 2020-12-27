Синоптики пообещали жителям московского региона нестабильную погоду на праздники

«Первые два-три дня — околонулевая температура с осадками в разной фазе. А с 4 января и далее пойдет постепенное укрепление минуса до устойчивых показателей, ночью -5 …-10 градусов, а днем −1…−6 градусов», — рассказал Тишковец.

Но до новогодних праздников остается еще несколько дней и первые сильные морозы в Московском регионе ожидаются уже сегодняшней ночью. В некоторых районах Подмосковья температура воздуха сегодня может опуститься до минус 20 градусов.

Смена температуры начнется вечером во вторник. В регион придет циклон, который отгонит морозы. В среду дневная температура в регионе составит от −2…−4, а в центре города 0.+1. Такая европейская зима останется в московском регионе до 4 января.