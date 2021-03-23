Синоптики пообещали жаркие весну и лето

Весной и летом этого года температура воздуха будет держаться около и выше нормы. Об этом сообщил журналистам научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

Его слова процитировал «Интерфакс».

«Вегетационный сезон начинается с апреля по сентябрь включительно. Прогнозируется, что температура на всей территории страны будет около и выше нормы. Не прогнозируется холодной весны и холодного лета», — сказал Вильфанд.

Он уточнил, что в апреле температура поднимется выше нормы в Центральном, Сибирском, Уральском и Дальневосточном федеральных округах. Остальную Россию ждут температуры около установленной нормы. По прогнозам синоптиков, возможны избыточные осадки в Красноярском крае, Якутии и Хабаровском крае, а также на севере европейской территории страны.

В мае температура превысит норму в северной половине европейской территории России, Уральского федерального округа, Западной Сибири и Красноярского края. При этом в некоторых регионах синоптики прогнозируют дефицит осадков. Речь идет про Архангельскую область, Республику Коми, Поволжье, юг Хабаровского края, а также северную половину Приморья.

Жаркий июнь ждет жителей Якутии и Красноярского края. При этом на севере Красноярского края и на юге европейской части России высокая вероятность дефицита осадков.

Июль принесет температуру выше нормы жителям северо-востока европейской территории России, а также Урала и Западной Сибири. В остальных регионах температура будет средней. При этом на юге европейской территории страны ожидается дефицит осадков.