Синоптики пообещали центру России затяжное похолодание

Погода в центральной части России всю неделю будет прохладной. Воздух в среднем за стуки прогреется лишь до 6-7 градусов. Такая температура больше характерна для октября.

О прогнозе на ближайшие дни «Российской газете» рассказала заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.

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В понедельник, 23 сентября, термометры в центральных региона остановятся на отметке +6…+11 градусов. Немного теплее будет в Центральном Черноземье: там воздух прогреется до +8...+13.

Ночи вторника и среды в северных областях Центрального федерального округа будут холодными. Ожидаются колебания температуры в пределах -3…+3 градусов. Днем столбики термометров покажут около +5...+10.

Местами вероятны осадки — пройдет мокрый снег и дождь.

В четверг погода будет похожей: дождь со снегом и до +6…+11 градусов днем ожидают жителей ЦФО.

На этой неделе самым теплым местом в России станет побережье Черного моря в районе Сочи и Туапсе. В «бархатный сезон» воздух днем здесь прогревается до 25-26 градусов тепла. Ночью тоже тепло — +16…+18 градусов.

В Крыму температура воздуха пока составляет прядка +23…+25 градусов, а воды — около +22...+24.