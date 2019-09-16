Синоптики пообещали третью волну бабьего лета в Москве

Роман Вильфанд рассказал, что в этом году теплую погоду в период с 28 августа по 4 сентября метеорологи называют первой волной бабьего лета, в период с 6 по 13 сентября — второй волной. Теперь же, по словам специалистов, жителей европейской части России, в том числе и москвичей, ждет третья волна бабьего лета. Начнется этот период с 23 сентября и продлится, предположительно, до 27 числа.

Однако Роман Вильфанд отметил, что также тепло, как в начале осени, уже будет, поскольку Россия расположена не в субтропиках. Но будет сухая солнечная погода.

По данным РИА ФАН, руководитель Гидрометцентра РФ добавил, что в прошлом году бабьего лета в европейской части страны практически не было: с приходом осени сразу начались дожди и холода. Поэтому, по его словам, в этому году россиян порадуют солнечные и теплые дни.