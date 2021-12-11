Синоптики пообещали теплую неделю жителям московского региона

Холодная погода не останется в Москве и Московской области надолго. Уже в ближайшее воскресенье, 12 декабря, в регион придет потепление, которое останется с жителями до конца следующей недели. Об этом в беседе с РИА «Новости» заявил синоптик центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Он отметил, что самые серьезные холода с начала зимы пришлись на ночь с пятницы на субботу, когда столбики термометра опускались ниже -17 градусов. Но уже в воскресенье температура вернется к климатической норме. Днем ожидается не ниже −4..−2 градусов.

«Это довольно резкое и существенное потепление. Его причиной станет приближающийся с запада теплый атмосферный фронт», — пояснил Леус.

Он подчеркнул, что погода днем будет облачной, а во второй половине дня не исключен слабый снег.

Ночные температуры следующей недели станут нестабильными. Столбики термометров начнут прыгать между показателями от -7.-3 градуса. Днем ожидается от -2 до +2 градусов. Днем ожидаются осадки в виде снега.