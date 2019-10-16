Синоптики пообещали россиянам теплый ноябрь
Заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина рассказала «Российской газете», что в ноябре температура воздуха выше нормы ожидается в Ленинградской, Псковской, Новгородской, Вологодской областях, в Поволжье, а также в регионах Центрального федерального округа и на южных территориях страны.
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В Мурманской области, Карелии, Архангельской области и в Коми также будет теплее в среднем на один градус выше нормы. Практически на всей территории Сибири температура воздуха в ноябре будет в пределах климатической нормы.
Жителей Урала, Ханты-Мансийского округа, Ямала и Дальнего Востока тоже ожидает аномально теплый ноябрь.
В Москве среднемесячная дневная температура ноября составляет от -2 до +3 градусов, а ночью столбик термометра может опускаться до отметки от -10 до -15 градусов, однако в этом году такого не будет.