Синоптики пообещали россиянам холодный февраль

В феврале погода в России будет более холодной, чем в январе. В Гидрометцентре заявили, что сильных морозов ждать не стоит. Ситуация, признают синоптики, необычная.

Предварительный прогноз озвучил исполняющий обязанности директора Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд, которого процитировал ТАСС.

«Общий, фоновый прогноз — февраль не ожидается суперхолодным, но температура будет все-таки заметно ниже, чем в январе», — заметил Вильфанд.

Он подчеркнул, что подобная погода необычна.

Детальный прогноз на февраль в Гидрометцентре пообещали дать в ближайшее время.

Ранее Вильфанд заметил, что температура воздуха в ближайшую неделю в центре и на юге европейской части России превысит климатическую норму на 7-10 градусов.

В начале будней в Москве будет -1…+1 градус. В среду термометры покажут плюсовые значения — +1…+3 градуса. Потом жителей столичного региона ждет чередование отрицательных температур и относительного тепла.