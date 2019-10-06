Синоптики пообещали потепление в Москве на следующей неделе

Несмотря на снег в начале октября, жителей столицы еще ждет потепление. Правда увеличение температуры будет уже не таким значительным. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

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По его словам, первый день рабочей неделе принесет от +2 до +5 градусов тепла. Понедельник будет достаточно холодным, но с каждым днем температура будет немного расти. В Москве 8 октября будет +5…+6 градусов, а 9 октября еще теплее — от +6 до +8 градусов.

«И во второй половине недели — потепление, но потепление октябрьское. Уже в четверг температура будет около нормы, даже на один градус выше, в пятницу на два градуса выше нормы. Но, повторяю, это октябрьское потепление — в четверг температура около +10 градусов, а по области прогнозируем от +8 до +13», — цитирует Вильфанда ТАСС.

В пятницу, 11 октября, будет теплее всего и воздух может прогреться до +14 градусов в столице. Кроме того, синоптики не обещают сильных осадков. Атмосферное давление будет достаточно стабильным без сильных перепадов.

«При любой отвратительной погоде всегда надо помнить метеорологическое правило — после сильного похолодания обязательно наступает потепление», — подчеркнул специалист.