Синоптики пообещали москвичам жару

Жара до +32 градусов придет в Москву 18 августа. Об этом сообщили в Росгидрометцентре России.

«18 августа местами в городе Москве ожидается сильная жара (температура днем +30…+32 градуса)», — сказано в сообщении организации, которое процитировал «Интерфакс».

Днем в российской столице будет облачно с прояснениями, в некоторых районах может пойти небольшой дождь. Ночью ожидается от +17 до +19 градусов. С четверга в Москве и Подмосковье температура начнет снижаться. Уже 19 августа будет около +22…+24 градусов и пройдут осадки. Синоптики прогнозируют, что пасмурная и дождливая погода задержится в регионе по крайней мере на несколько дней.

При этом руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд ранее заявил, что аномально теплая погода продержится в России до конца недели. Самые большие аномалии ожидают жителей Приволжья и Урала.

В этих регионах воздух прогреется до +30…+31 градуса. Кроме того, на Таймыре вместо привычных +4 градусов Вильфанд пообещал +14 градусов тепла. Жарко будет и на юге Центрального федерального округа. По словам синоптика, высокие температуры являются редким явлением для августа.