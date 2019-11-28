Синоптики пообещали москвичам потепление в четверг

«В Москве сохранится пасмурная погода. Возможны незначительные осадки в виде мороси или выпадения отдельных снежинок, но они будут очень слабые, очень локализованные. В Москве сегодня около нуля, в Подмосковье от -4 градусов до +1 градуса», — рассказал Тишковец. Синоптик отметил, что по температуре воздуха и по атмосферному давлению погода в Москве и Московской области вернулась в климатическое русло — в те показатели, которые характерны для конца ноября.

Мокрый снег с дождем придет в Москву в выходные Подробнее

28 ноября в столице будет дуть южный ветер со скоростью до восьми метров в секунду. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба — это нормальное значение.

В пятницу, 29 ноября, столбик термометра в Москве поднимется до отметки +3 градуса. На выходных снова похолодает до -5 градусов. В субботу, 30 ноября, ожидается порывистый южный и юго-восточный ветер. Его скорость составит местами 15 метров в секунду.