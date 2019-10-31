Синоптики пообещали москвичам потепление в праздничные выходные

Теплый воздух начнет поступать в столичный регион после недели холодов. 2 и 3 ноября в Москве будет +5 градусов, а вот в праздничный понедельник, 4 ноября, столбик термометра поднимется до отметки +9 градусов.

«Потепление, причем заметное. Связано с тем, что после холодной погоды, которая наблюдалась сегодня (31 октября — прим. ред.) и будет наблюдаться завтра (1 ноября — прим. ред.), Москва окажется на восточной периферии циклона, будет поступать теплый воздух», — приводит «Интерфакс» слова научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

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В четверг, 31 октября, в столице около нуля. В ночь на 1 ноября заморозки до -5 градусов, по области до -7 градусов. В последний на этой неделе рабочий день, 1 ноября, также около нуля.

Ситуация начнет меняться с субботы, 2 ноября. Температура повысится до +4 градусов, в воскресенье, 3 ноября, +5 градусов. Атмосферное давление будет выше нормы, осадков не ожидается. Ветер будет сильным — его скорость составит 10 метров в секунду. Метеорологи также предупреждают о возможной гололедице.

4 ноября, когда в России будут отмечать День народного единства, температура воздуха продолжит повышаться — ожидается +9 градусов. Во вторник, 5 ноября, днем воздух прогреется до отметки +11 градусов. Теплая погода сохранится до середины следующей недели.