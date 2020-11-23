Синоптики пообещали москвичам мокрый снег в понедельник

Жителей столицы в понедельник, 23 ноября, ждет облачная погода с мокрым снегом. При этом воздух на улице прогреется до +2 градусов, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков.

«Облачно, местами пройдет мокрый снег, небольшой снег. Максимальная температура в столице составит от нуля до +2, по области от -2 до +3 градусов», — привело слова Синенкова РИА «Новости».

По словам синоптика, ветер в Москве будет дуть юго-западный со скоростью от четырех до девяти метров в секунду. В утренние часы ожидается ухудшение видимости. Атмосферное давление будет ниже нормы и составит 741 миллиметр ртутного столба.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что новая рабочая неделя будет аномально теплой в Северо-Западном и Центральном федеральных округах. Жителей юга страны, Северного Кавказа и в Центрального Черноземья ожидает температура в пределах нормы или ниже на один градус. В Москве будет +1…+3 градуса с 23 по 25 ноября, а к концу недели прогнозируется до четырех-пяти градусов тепла.