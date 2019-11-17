Синоптики пообещали москвичам дождь и туман в воскресенье

Антициклон оставил Россию без осадков Подробнее

«Температура в столице до +7 градусов, в Подмосковье — от +3 до +8 градусов», — сообщил синоптик и добавил, что из-за тумана и дымки видимость будет меньше километра. Он подчеркнул, что температура воздуха в воскресенье будет на пять-шесть градусов выше климатической нормы.

Ветер 17 ноября в Москве будет дуть с юго-запада и юга со скоростью шесть метров в секунду. Атмосферное давление будет по-прежнему выше нормы и составит 758 миллиметров ртутного столба. Ночью похолодает до +1 градуса, а днем 18 ноября существенных изменений в метеообстановке не будет. В Москве ожидается сырая и теплая погода с умеренным ветром. Заморозки ударят в ночь с 19 на 20 ноября. Столбик термометра опустится до отметки -4 градуса. Ветер сменит направление на восточное.