  • Синоптики пообещали москвичам дождь и туман в воскресенье

    17 ноября 2019, 11:02

    Андрей Иванов

    Очаговый туман, дымка и моросящие дожди ожидают жителей Москвы воскресенье, 17 ноября. Столбик термометра в столице поднимется до отметки +7 градусов. Об этом РИА «Новости» рассказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
    Синоптики пообещали москвичам дождь и туман в воскресенье

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    «Температура в столице до +7 градусов, в Подмосковье — от +3 до +8 градусов», — сообщил синоптик и добавил, что из-за тумана и дымки видимость будет меньше километра. Он подчеркнул, что температура воздуха в воскресенье будет на пять-шесть градусов выше климатической нормы.

    Ветер 17 ноября в Москве будет дуть с юго-запада и юга со скоростью шесть метров в секунду. Атмосферное давление будет по-прежнему выше нормы и составит 758 миллиметров ртутного столба. Ночью похолодает до +1 градуса, а днем 18 ноября существенных изменений в метеообстановке не будет. В Москве ожидается сырая и теплая погода с умеренным ветром. Заморозки ударят в ночь с 19 на 20 ноября. Столбик термометра опустится до отметки -4 градуса. Ветер сменит направление на восточное.