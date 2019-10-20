Синоптики пообещали москвичам августовскую погоду в воскресенье

«Сегодня погоду будет определять теплая часть антициклона. Мы рассчитываем на то, что к 12:00 небо практически освободится от облаков, будет светить солнце и температура воздуха повысится до 15-17 градусов», — приводит агенство слова синоптика.

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Позднякова также добавила, что минувшей ночью температура воздуха была как в августе. Собеседница подчеркнула, что именно плотные облака берегла ночь от выхолаживания.

20 октября в Москве осадков не ожидается. Будет облачная погода с прояснениями. Днем столбик термометра поднимется до отметки +17 градусов.

«Пока еще облака довольно плотные, но именно они уберегли ночь от выхолаживания. Температура воздуха минимальная была довольно высокая. Не свойственная этим числам октября, это скорее конец августа», — сказала синоптик.

Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфандп пояснил, что аномально теплая осень в центральной части России — это следствие антициклона. Он продержится еще несколько дней