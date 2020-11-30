Синоптики пообещали аномальный холод в ряде регионов России

В течение недели синоптики прогнозируют аномально холодную погоду в Астраханской, Омской, Саратовской, Екатеринбургской областях, а также в Башкортостане, Татарстане и еще некоторых российских регионах.

Об этом научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал в беседе с ТАСС.

По прогнозам Вильфанда, аномальный холод будет в Астраханской, Волгоградской, Самарской, Саратовской, Екатеринбургской, Омской областях, в Татарстане, Оренбурге, Башкортостане, Новосибирске, Кургане и Томске.

«Там температуры будут минус 20-25 градусов. Это по-настоящему холод, конечно», — сказал Вильфанд. По его словам, указанные показатели ниже климатической нормы на 5-10 градусов.

В столицу зимняя погода придет уже на этой неделе. Начиная с понедельника в Москве и области наступит настоящая зима с небольшим морозом. При этом погода будет находиться в рамках климатической нормы. В ночь на 1 декабря температура воздуха понизится до нуля градусов. Временами будет идти снег. В течение второй половины недели столбики термометров будут показывать отрицательные значения.