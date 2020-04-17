Синоптики пообещали аномальное тепло жителям Западной Сибири

В ближайшие дни в Салехарде, на севере Западной Сибири и в Красноярском крае столбик термометра поднимется на 12-16 градусов выше климатической нормы. Обычно в это время там гораздо холоднее.

«Совершенно необычная ситуация, когда в Салехарде, на севере Тюменской области, на севере Западной Сибири, Красноярского края температура такая же, как в Москве. Там аномалии достигают 12-16 градусов со знаком плюс. Это необычно», — приводит ТАСС слова научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

Ученый отметил, что аномалия связана с перемещением теплых воздушных масс по восточной части циклона. Теплая погода сохранится на этой части России в течение пяти дней.

В Москве в ближайшее время будет около пяти-восьми градусов со знаком плюс. Вильфанд назвал это «устойчивой синоптической ситуацией». Температура воздуха в пределах и чуть ниже нормы.

17 апреля в столице до +7 градусов. Весь день облачно с прояснениями. Временами пройдут дожди. Возможен мокрый снег. Ветер северо-западный до 11 метров в секунду. Атмосферное давление 734 миллиметра ртутного столба.