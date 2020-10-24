Синоптики пообещали аномально теплую погоду в России на выходных

Дневные температуры в центре европейской части России превысят норму на 6-8 градусов из-за влияния теплой воздушной массы, сформировавшейся над Атлантикой и югом Средиземноморья. Этим объясняется аномальное потепление на выходные.

Об этом РИА «Новости» заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«В пятницу в Москве была максимальная температуры выше 14 градусов и, конечно, это очень высокие температуры. Завтра тоже такая же погода, может быть на 1 градус ниже, но тоже это очень высокая температура. Температурный фон ожидается около 12 градусов. Осадков станет меньше. Воскресенье день переходный — небольшие осадки и все равно тепло», — уточнил Вильфанд.

Ранее синоптики центра «Фобос» сообщили, что 23 октября с 19:00 до 21:00 москвичи смогут увидеть нехарактерные для осеннего периода зарницы.