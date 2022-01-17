Синоптики пообещали аномально теплое для января начало недели в Москве

Аномально теплое для января начало недели будет в Москве по словам синоптиков. Температура в столице составит -1…-3 градуса, сообщили в Гидрометцентре.

При этом погода будет не самая лучшая: в понедельник и вторник стоит ждать усиления ветра, снега, метели и гололеда. Атмосферное давление поднялось до 740 миллиметров ртутного столба, но уже в понедельник снизится до 725 миллиметров — к Москве приблизится глубокий циклон.

«Будет непогода: теплая погода с температурой от -1 до -3 градусов. Это очень высоко», — сказал РИА «Новости» научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Такие температуры являются отклонением от климатической нормы на пять-шесть градусов. Пойдет снег, но сохранится гололедица.

Вновь понижения температуры можно ожидать к 19 января, когда температура воздуха в Москве снова опустится до -10 градусов в темное время суток.