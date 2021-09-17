Синоптики пообещали москвичам облачную погоду и сильный ветер 17 сентября

Облачная с прояснениями погода будет днем 17 сентября в Москве. Осадков не ожидается, но будет дуть ветер с порывами до трех-восьми метров в секунду. Об этом сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Александр Синенков.

«Сегодня мы ожидаем в столице облачную с прояснениями погоду, без существенных осадков, в Москве +9…+11, в Подмосковье — +7…+12 градусов. Ветер северо-восточный, три-восемь метров в секунду», — рассказал Синенков РИА «Новости».

По его словам, атмосферное давление будет немного повышено и составит 752 миллиметра ртутного столба.

Тем временем в Московской области объявили «оранжевый» уровень опасности из-за заморозков. Предупреждение начало действовать с вечера 17 сентября и продлится до 07:00 18 сентября. В регионе ожидаются заморозки до -3 градусов. В отдельных районах возможно похолодание до -4. Водителей в связи с этим попросили соблюдать осторожность на дорогах.

Похолодание пришло не только в московский регион. Например, жителям Республики Коми и Свердловской области в выходные пообещали снег.