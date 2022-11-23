Экология 23 ноября 2022, 00:56 Синоптики поделились прогнозом на грядущую зиму в ХМАО Синоптик Соколова: зима в ХМАО будет холоднее, чем в прошлом году

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Зима в ХМАО будет более холодной в сравнении с прошлогодними показателями, однако снега выпадет меньше. Такой информацией поделилась начальник отдела метеопрогнозов Гидрометцентра ХМАО Татьяна Соколова. Об этом сообщило Ura.ru.

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Специалист пояснила, что, несмотря на более низкие температуры, показатели будут оставаться в рамках климатической нормы. При этом на севере региона в январе показатели термометра будут немного выше средних.