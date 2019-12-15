Синоптики объявили «желтый» уровень опасности в Москве и области

Башкирские рабочие начали укладывать асфальт поверх сугробов Подробнее

«Степень интенсивности опасных явлений: желтый — погода потенциально опасна», — сказано в сообщении.

Предупреждение для столичных жителей будет действовать до 16:00 16 декабря. В Московской области ожидается не только снег, но и гололедица. Там «желтый» уровень опасности продержится до полуночи 17 декабря.

Несмотря на осадки, температура в городе и Подмосковье будет довольно комфортной. В воскресенье, 15 декабря, синоптики обещают от +1 до +3 градусов тепла. При этом порывы ветра могут достигать до 15 метров в секунду.

Первый день новой рабочей недели принесет ночью до +3 градусов, а днем столбики термометров повысятся до +2…+3 градусов тепла. Скорость ветра снизится до 6-11 метров в секунду.

Во вторник, 17 декабря, и днем и ночью ожидается от +2 до +4 градусов. Местами пройдут небольшие осадки.