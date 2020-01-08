Синоптики объявили «желтый» уровень опасности в московском регионе

«Погода потенциально опасна. Гололедица. Период предупреждения — до 09:00 10 января», — говорится в сообщении.

Также жителей Московской области предупредили о налипании мокрого снега и гололеде.

В ближайшие два дня дневная температура в московском регионе останется в положительных значениях до +2 градусов. Отрицательная температура днем появится только в пятницу, когда столбик термометра опустится до -1 градуса.

В ближайший четверг в регионе ожидаются умеренные осадки, что может привести к налипанию мокрого снега. Осадки прекратятся только утром в пятницу, но уже в субботу жителей московского региона снова ждет небольшой снег.