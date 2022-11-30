30 ноября 2022, 15:14
Синоптики объявили штормовое предупреждение в Тюменской области
Аномальные холода и изморозь ожидаются в Тюменской области 1 декабря. Региональный гидрометцентр объявил штормовое предупреждение, сообщило агентство Ura.ru.
«Сохраняется аномально холодная погода, средняя суточная температура воздуха ниже нормы на 10 и более градусов», — уточнили эксперты.
Реклама
Также они рассказали об опасности изморози. Это природное явление может привести к обрыву проводов из-за большого скопления льда, пояснили синоптики.
Реклама
Прогноз погоды
Реклама
Реклама