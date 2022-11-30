Экология 30 ноября 2022, 15:14 Синоптики объявили штормовое предупреждение в Тюменской области

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Аномальные холода и изморозь ожидаются в Тюменской области 1 декабря. Региональный гидрометцентр объявил штормовое предупреждение, сообщило агентство Ura.ru.

«Сохраняется аномально холодная погода, средняя суточная температура воздуха ниже нормы на 10 и более градусов», — уточнили эксперты.

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Также они рассказали об опасности изморози. Это природное явление может привести к обрыву проводов из-за большого скопления льда, пояснили синоптики.

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