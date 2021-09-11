Синоптики объявили начало бархатного сезона на всех курортах России

На российских курортах начался бархатный сезон. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

В частности, в Краснодарском крае температура в ближайшие дни будет в районе +25...+28 градусов, в Крыму — порядка +23 градусов.

«На юге европейской части России похолодания не ожидается в ближайшее время. Дневная температура в Сочи — +25…+27 градусов. Бархатный сезон везде: не слишком жарко днем, ночи летние, температура воды приятная», — рассказал синоптик в интервью ТАСС.

До этого Вильфанд предупреждал, что бархатный сезон в этом году будет короче, чем в прошлом. На это в первой половине лета повлияла циклоническая деятельность. В результате поверхность воды несильно прогревалась от солнечных лучей из-за большого количества облаков. В 2021 году, согласно прогнозам, бархатный сезон закончится в первой декаде октября.

В Гидрометцентре предупредили, что резкое похолодание ожидается сразу в нескольких российских регионах, в том числе в Москве и Санкт-Петербурге.