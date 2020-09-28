Синоптики объяснили температурные аномалии в России в октябре

Несмотря на приближение октября, россиян продолжает радовать аномально теплая погода. Столбики термометров в европейской части страны всю неделю будут показывать до +20 градусов. Об этом «360» сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По словам Вильфанда, многим жителям европейской части России очень повезло с погодой. Всю неделю температура будет на четыре-шесть градусов выше нормы.

«Дневные температуры будут от +18 до +20 градусов. Погода преимущественно без осадков, правда облачность будет побольше, чем на прошлой неделе. Я бы еще отметил, что ночи, конечно, холодные. Ночью температура +5…+6 градусов, поэтому большая амплитуда температуры. Вот, собственно, и аномалии», — рассказал научный руководитель Гидрометцентра.

Он пояснил, что аномалии вызваны тем, что европейская часть страны находится сейчас в теплом секторе антициклона. Кроме того, в течение недели воздух будут прогревать солнечные лучи, так как ожидается лишь переменная облачность. Вильфанд призвал россиян радоваться теплой погоде, которая пока еще продолжается.

Но далеко не везде конец сентября выдастся теплым. Согласно сайту Гидрометцентра, непривычный холод ждет жителей западных областей Северо-Западного федерального округа, Красноярского края, Кемеровской и Иркутской областей.