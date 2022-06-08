Синоптики обещали потепление до +25 градусов в Ленобласти

Потепление и облачная погода ожидаются в Ленинградской области 9 июня. Об этом сообщило ИА «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу МЧС по по региону.

Ночью будут дожди, температура составит +9… +14 градусов. Днем она поднимется до +20…+25 градусов.

«Ветер ночью восточный, юго-восточный три-восемь метров в секунду, днем юго-западный, западный пять-десят метров в секунду. Атмосферное давление будет ночью понижаться, днем слабо меняться», — сообщили в ведомстве.