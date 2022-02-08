Синоптики обещали аномальную погоду для ряда регионов РФ в ближайшие дни

Температура воздуха, которая будет превышать среднюю норму, ожидает регионы европейской части России на протяжении ближайших дней. В южной части Западной и Средней Сибири при этом, наоборот, ожидаются аномальные морозы до -25...-35 градусов к концу текущей недели. С таким прогнозом выступил в беседе с ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«На европейской части России в ближайшие дни температура будет выше нормы, причем значительно. В Москве и сопредельных регионах аномалии будут плюс 8-10 градусов», — рассказал он.

Вильфанд добавил, что в Санкт-Петербурге на протяжении этой недели температура будет держаться на показателях, которые примерно на 6-10 градусов превышают норму. Ночи тоже будут больше похожи на оттепель, однако ожидаются и осадки — в Северной столице будет идти мокрый снег, добавил синоптик.

Что касается регионов Сибири, где ожидается аномальное похолодание, то там средняя температура окажется примерно на шесть градусов ниже нормы. Это связано с тем, что регион окажется во власти Сибирского циклона, который принесет с собой холод. Похолодание затронет столицу Сибири — город Новосибирск, а также Кемерово, Красноярск, Хакасию и Иркутск, добавил Вильфанд.