Синоптики не ждут повторения аномально жаркого лета 2010 года

Метеорологи считают, что в марте в России выпадет достаточное количество осадков. Поэтому не стоит думать о повторении аномальной ситуации лета 2010 года. Такое мнение высказал руководитель ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин.

«По осадкам мы выполним и перевыполним норму, январь тоже был нормальным по осадкам. Не надо сейчас ждать повторения 2010 года и пожаров», — заявил он РИА «Новости».

По его словам, несмотря на отсутствие снега, в марте норма по объему осадков будет выполнена. Варакин отметил, что до мая погодная ситуация в стране будет нормальной.

Конец июля, август и начало сентября 2010 года запомнилась жителям России аномальной погодой. Из-за жары и отсутствия осадков начали гореть леса и торфяники. Больше всего смог чувствовался в Москве и Московской области. Сложная ситуация сложилась в Нижегородской, Воронежской, Тверской, Свердловской, Кировской, Калужской, Псковской, Рязанской областях и в Мордовии.

Ранее в Росгидромете рассказали о приходе в Россию ранней весны.