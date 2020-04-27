Синоптики не исключили летние заморозки в России

В июне и июле в России еще могут ударить заморозки и пойти снег. Эту природную аномалию не стоит исключать из списка испытаний для людей.

«Еще как могут быть заморозки и снег в мае, даже в июне могут быть», — рассказал агентству «Москва» заместитель директора Гидрометцентра России Дмитрий Киктев.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что 2020 год может стать самым жарким в истории человечества. По словам синоптика, климатологи утверждают, что каждая следующая пятилетка будет рекордной по температуре.

Лето 2020 года с вероятностью 99% войдет в пятерку самых жарких за все время метеонаблюдений. Вильфанд отметил, что в этом случае речь идет о температуре воздуха, которую измеряют на расстоянии всего два метра от земли. По данным американских исследователей, грядущее лето может поставить абсолютный рекорд по жаре с вероятностью 75%.

Первая половина наступившей недели в Москве и Центральной России, согласно прогнозу синоптиков, будет солнечной, однако с ее середины небо затянет тучами и пойдут дожди.