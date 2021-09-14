Синоптики назвали сроки возвращения тепла в московский регион

Бабье лето в московском регионе оказалось коротким и окончательно завершилось в минувший понедельник. Но тепло еще вернется в конце сентября, когда воздух прогреется до +19 градусов. Об этом в беседе с РИА «Новости» рассказала главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

Она отметила, что погоду в последнюю неделю первого осеннего месяца в Москве и Подмосковье будет диктовать волна теплого воздуха.

«Назвать этот период бабьим летом, конечно, нельзя, потому что ночи будут уже довольно холодные — совершенно не летние, а самые настоящие сентябрьские. Дневная температура будет порядка +15...+19 градусов, что не является летней температурой», — пояснила синоптик.

Татьяна Позднякова напомнила, что все периоды потепления, которые наступают после осеннего равноденствия, уже не называют бабьим летом. В этом году день и ночь сравняются по времени в среду, 22 сентября.

По словам синоптика, минувший понедельник можно назвать последним днем бабьего лета для московского региона, когда днем воздух прогрелся до +25 градусов и была теплая ночь.

«Вчерашний день оказался самым теплым в этом месяце, температура была выше нормы на шесть-семь градусов, это типичный вариант бабьего лета», — подчеркнула Позднякова.

В Москву и Подмосковье пришел антициклон, который принес с собой холодный воздух с севера и северо-востока. Такая погода останется в столичном регионе до конца недели. Об этом «360» рассказал синоптик Александр Шувалов. Он отметил, что максимальная дневная температура составит +10...+12 градусов, но почувствовать сильного тепла не получится из-за порывистого и неприятного ветра.