Синоптики назвали день окончания золотой осени в московском регионе

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что золотая осень уйдет из Москвы и Подмосковья 13 октября. Метеоролог рассказал, что мощный антициклон, определявший теплую погоду в центре европейской части России, начинает медленно перемещаться на восток страны.

Метеоролог Роман Вильфанд рассказал, что антициклон начинает медленно перемещаться на восток. Это происходит из-за того, что его подталкивает ложбина низкого давления.

«Я не стал бы использовать термин „бабье лето“, потому что ночные температуры говорят не просто о заморозках, а о легких морозах. Сегодня в Москве и Московской области было до минус пяти градусов. Поэтому это, конечно же, не бабье лето, а то, что называют „золотой осенью“. Воздух прозрачный, солнце позволяет ощутить всю прелесть цветов», — добавил Роман Вильфанд.

Научный руководитель Гидрометцентра России заметил, что с 12 октября начнется подготовка к изменениям — ложбина низкого давления переместится к центру европейской части страны. Во вторник, 12 октября, еще ожидается солнечная погода, но уже во второй половине дня будет облачно, без осадков. Атмосферное давление заметно падает, поэтому в среду будет облачная погода, а во второй половине дня будут осадки.

«Температура ночью будет вполне нормальной — пять-шесть градусов, а вот днем, поскольку солнечные лучи уже не будут пробиваться к поверхности, поскольку облака будут либо рассеивать, либо поглощать кратковолновую солнечную энергию, температура тоже будет понижаться. Поэтому суточный ход небольшой, всего три-четыре градуса. Ночью около пяти градусов, днем восемь-десять. В четверг и пятницу может быть еще ниже», — рассказал Роман Вильфанд.

Синоптик отметил, что с четверга, 14 октября, начнутся серьезные дожди.

Метеоролог Александр Шувалов заявил, что прогноз относительно количества снега грядущей зимой в России делать сложно.