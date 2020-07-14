Синоптики: Москве может грозить подтопление в ближайшие сутки

Погода не порадует жителей российской столицы 14 июля. Во вторник будет пасмурно, дождливо и ветрено. Выпадет большое количество осадков, не исключены подтопления.

Об этом РИА «Новости» сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Он рассказал, что воздух прогреется днем до +17… +19 градусов, а наиболее дождливо будет во второй половине дня. Так, с 15:00 до 21:00 в городе выпадет 31 миллиметр осадков.

«Это три ведра на один метр квадратный московских улиц. 31 миллиметр — это треть месячной нормы осадков, это подтопления, выход водоемов из берегов, ливневки не будут справляться», — заявил он.

Синоптик отметил, что будет дуть северный ветер 7-12 метров в секунду, при порывах он достигнет 15-20 метров в секунду. Атмосферное давление 14 июля окажется ниже нормы и составит 734 миллиметра ртутного столба.

Ранее главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова в беседе «360» спрогнозировала похолодание и дожди в московском регионе. Погода начнет улучшаться только к концу недели.