Синоптик заявил о высокой скорости глобального потепления в России

«На территории нашей страны примерно в 2,5 раза скорость больше, чем скорость потепления средней глобальной температуры», — заявил он.

При этом синоптик назвал экстремальным событием невероятно теплую погоду, которая держится в Западной Сибири уже 40 дней.

Вильфанд отметил, что температурные аномалии в этот же период происходили в Омской, Томской, Новосибирской областях, в Алтайском, Забайкальском краях, на юге Амурской области.

По словам Вильфанда, 2020 год имеет все шансы стать самым теплым за всю историю метеонаблюдений. Пока он уступает только 2016-му, но может его обойти, если теплое течение Эль-Ниньо в Тихом океане начнет ускоряться. Шансы на то, что это произойдет, синоптик оценил в 20-25%.