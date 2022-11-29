Экология 29 ноября 2022, 18:16 Синоптик Вильфанд спрогнозировал в России аномальные холода

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Температура ниже климатической нормы ожидается в России. Об этом сообщило агентство Ura.ru со ссылкой на научного сотрудника Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

Он уточнил, что в некоторых регионах страны погода будет соответствовать концу января, который является самой холодной частью года. Осадков при этом быть не должно, добавил синоптик.

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«На Урале (температура ожидается — прим. ред.) ниже нормы на восемь-десять градусов. В Новосибирской, Томской, Омской, Кемеровской областях и на Алтайском крае — на 16 градусов ниже нормы. В Москве на четыре-пять градусов ниже нормы», — заключил Вильфанд.

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