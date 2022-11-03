Синоптик Вильфанд спрогнозировал прохладную солнечную погоду в Москве в ближайшие выходные | 360°

03 ноября 2022, 20:11
Синоптик Вильфанд спрогнозировал прохладную солнечную погоду в Москве в ближайшие выходные
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что 4 и 5 ноября в Москве ожидается солнечная погода с температурой до +5 градусов. Также возможны незначительные осадки в некоторых районах, сообщила НСН.
Ночью столбик термометра опустится до -5 градусов, добавил эксперт. В ближайшую неделю также возможно небольшое потепление.
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«Ночные температуры будут около 0, а дневные — около +5… +6 градусов», — заключил Вильфанд.
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