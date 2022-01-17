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    17 января 2022, 22:03

    Синоптик Вильфанд рассказал, когда в Россию придет весна

    Синоптик Вильфанд заявил, что весны не стоит ждать раньше третьей декады марта

    Арина Бобкова

    Скорее всего весенняя погода не наступит в марте. При этом стабильной температуры выше нуля градусов стоит ждать только в 20-х числах месяца. Таким мнением поделился научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Об этом сообщил ТАСС.

    «Ждать весны 1 марта точно не стоит, но если говорить более конкретно, апеллируя климатическими данными, весна наступает, если речь идет об устойчивом переходе температуры через ноль градусов, то это начало третьей декады марта», — подчеркнул специалист.

    В Москве снег сойдет примерно 8–10 апреля. Ледокол и ледолом же начнется начнется в первых числах месяца, передал «ПолитЭксперт».