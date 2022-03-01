Вильфанд рассказал, когда в Россию придет весна

Естественный синоптический сезон весны в России начнется 20 марта. Таким мнением поделился научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Об этом сообщило URA.ru.

«Полагать, что с 1 марта начинается весна, нецелесообразно. Хотя эмоционально все жители европейской территории, москвичи, в первых числах говорят, где же тепло, о чем думают метеорологи. Хотя на самом деле март — это типично зимний месяц», — отметил эксперт.

При этом специалист подчеркнул, что в начале весны в европейскую часть России и на север Урала вернется февральская погода. Дневная температура составит от -3 до -4 градусов. В третьей декаде стоит ждать устойчивого перехода через 0 градусов.