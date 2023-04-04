Экология 04 апреля 2023, 00:38 Синоптик Вильфанд рассказал, когда в Москве закончатся дожди Синоптик Вильфанд заявил, что дожди в Москве подойдут к концу 5 апреля

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Период дождей в Москве завершится 5 апреля. Такой информацией поделился научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Об этом сообщила Lenta.ru.

По словам специалиста, кратковременные дожди пройдут в городе в понедельник и вторник — 3 и 4 апреля. Давление также будет в рамках нормы. При этом в среду, 5 апреля, начнется прояснение. Оно продлится до конца текущей недели. Небольшой дождь возможен в четверг, 6 апреля, написал сайт kp.ru.