Синоптик Вильфанд рассказал, когда в Москве спадет жара

Сейчас в Москве и области стоит очень жаркая погода, но уже через несколько дней температура начнет снижаться. Об этом Общественной службе новостей рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«До среды температура будет повышаться. Завтра — +28…+30 градусов. Послезавтра — +29…+31. Затем начинает меняться циркуляция. Уже в четверг температура несколько понизится — +25…+26 градусов», — сказал он.

На выходных в столице и вовсе станет прохладно — температура воздуха упадет до +22 градусов., это на несколько градусов ниже климатической нормы.